Відома українська співачка та переможниця Євробачення 2016 Джамала стала членом журі відбору на Євробачення 2022. Для суддівства та прямого ефіру артистка обрала досить екстравагантний образ.

Свої густі, чорні волосся вона заплела в довгі коси з рожевими вплетеннями.

Для відбору на Євробачення Джамала обрала яскравий фіолетовий топ із об’ємними шлейками, що спадали з плечей. Топ добре акцентує на гарному декольте артистки. До речі, фіолетовий – головний тренд 2022 року.

Джамала не вперше судить відбір на Євробачення 2022. Раніше вона була членом журі у 2019 році. Джамала виграла Євробачення у 2016 році з піснею 1944.

Що відомо про відбір

За право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022 змагаються вісім учасників. Артисти виступили у такому порядку:

гурт Cloudless Michael Soul гурт Our Atlantic Barleben Roxolana гурт Kalush Orchestra Wellboy Аліна Паш

Оцінює виступи фіналістів журі у складі Тіни Кароль, Ярослава Лодигіна та Джамали. Ведучою нацвідбору стала Маша Єфросиніна. За лаштунками з артистами спілкується Тимур Мірошниченко.