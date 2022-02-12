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Длинные косы и глубокое декольте: образ Джамалы на отборе на Евровидение

12 февраля 2022, 21:28
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Длинные косы и глубокое декольте: образ Джамалы на отборе на Евровидение

Известная украинская певица и победительница Евровидение 2016 Джамала стала членом жури отбора на Евровидение 2022. Для судейства и прямого эфира артистка выбрала довольно экстравагантный образ.

Свои густые, черные волосы она заплела в длинные косы с розовыми вплетениями.

Для отбора на Евровидение Джамала выбрала яркий фиолетовый топ с объемными шлейками, который спадали с плечей. Топ хорошо подчеркивал красивое декольте артистки. Кстати, фиолетовый — главный тренд 2022 года.

Джамала не в первый раз судит отбор на Евровидение 2022. Ранее она была членом жюри в 2019 году. Джамала выиграла Евровидение в 2016 году с песней 1944 года.

Что известно об отборе на Евровидение 2022

За право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2022 соревнуются восемь участников. Артисты будут выступать в следующем порядке:

  1. группа Cloudless
  2. Michael Soul
  3. группа Our Atlantic
  4. Barleben
  5. Roxolana
  6. группа Kalush Orchestra
  7. Wellboy
  8. Алина Паш

Оценивают выступления финалистов жюри в составе Тины Кароль, Ярослава Лодыгина и Джамалы. Ведущей нацотбора стала Маша Ефросинина. За кулисами с артистами общается Тимур Мирошниченко.

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