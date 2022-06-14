Американський актор і політик Арнольд Шварценеггер закликав країни світу якнайшвидше відмовитися від постачання паливних ресурсів із РФ через повномасштабну війну в Україні.

На кліматичному саміті у Відні, який проводиться за його ініціативою, Арнольд сказав, що на їхніх руках кров. Він послався на дослідження, які показують, що Європа заплатила Росії десятки мільярдів доларів за імпорт енергоносіїв у перші два місяці 2022 року.

Також актор зазначив, що 1300 ракет було випущено Росією по Україні за перші два місяці війни, які коштували €7,7 млрд.

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– На наших руках кров, оскільки ми фінансуємо повномасштабну війну в Україні. Не треба брехати самим собі, у нас є все необхідне для того, щоб відмовитися від викопного палива, а тепер є й моральний обов’язок використовувати ці технології… Ми маємо бути частиною вирішення, а не частиною проблеми. Поразка тут неприпустима, – зазначив Шварценеггер.

Підтримав його і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, звинуватив провідні країни в небажанні дотримуватися цілей вуглецевої нейтральності та озеленення економіки.

Раніше Арнольд Шварценеггер уже виступав проти війни в Україні. Тоді актор записав відеозвернення до росіян.