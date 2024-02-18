Документальний фільм українського журналіста Мстислава Чернова 20 днів у Маріуполі отримав щорічну кінопремію BAFTA (британська версія Оскара), як найкращій документальний фільм.
Нагорода присуджується Британською академією телебачення та кіномистецтва.
Цього року вона відбулася у неділю 18 лютого у Королівському театрі Ковент-Гарден.
Фільм 20 днів у Маріуполі
Документальна стрічка 20 днів у Маріуполі це режисерський дебют воєнного кореспондента, фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова.
До створення картини долучилися фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони були останніми журналістами, які висвітлювали, як Росія стирала з лиця землі Маріуполь.
У фільмі розповідається про облогу міста та неймовірну жорстокість, із якою росіяни обстрілювали місто.
Зокрема, у стрічці показано обстріли пологового будинку, що стали одним із найжахливіших епізодів війни.
20 днів у Маріуполі показали на низці кінофестивалів. Стрічка отримала приз глядацьких симпатій на кінофестивалі Sundance.
Крім того, фільм — вперше історії українського кіно — увійшов одразу до двох коротких списків на премію Оскар.
Він також ішов у прокаті в Україні й став нашим найкасовішим документальним фільмом, зібравши за даними Forbes, понад 531 000 грн.