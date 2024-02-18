Документальний фільм українського журналіста Мстислава Чернова 20 днів у Маріуполі отримав щорічну кінопремію BAFTA (британська версія Оскара), як найкращій документальний фільм.

Нагорода присуджується Британською академією телебачення та кіномистецтва.

Цього року вона відбулася у неділю 18 лютого у Королівському театрі Ковент-Гарден.

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Фільм 20 днів у Маріуполі

Документальна стрічка 20 днів у Маріуполі це режисерський дебют воєнного кореспондента, фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова.

До створення картини долучилися фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони були останніми журналістами, які висвітлювали, як Росія стирала з лиця землі Маріуполь.

У фільмі розповідається про облогу міста та неймовірну жорстокість, із якою росіяни обстрілювали місто.

Зокрема, у стрічці показано обстріли пологового будинку, що стали одним із найжахливіших епізодів війни.