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Документальний фільм 20 днів у Маріуполі отримав премію BAFTA: що відомо

18 Лютого 2024, 20:59
Анастасія Кожушко редакторка стрічки
Мстислав Чернов на кінофестивалі BAFTA
Джерело: Getty Images

Документальний фільм українського журналіста Мстислава Чернова 20 днів у Маріуполі отримав щорічну кінопремію BAFTA (британська версія Оскара), як найкращій документальний фільм.

Нагорода присуджується Британською академією телебачення та кіномистецтва. 

Цього року вона відбулася у неділю 18 лютого у Королівському театрі Ковент-Гарден.

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Фільм 20 днів у Маріуполі

Документальна стрічка 20 днів у Маріуполі це режисерський дебют воєнного кореспондента, фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова.

До створення картини долучилися фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони були останніми журналістами, які висвітлювали, як Росія стирала з лиця землі Маріуполь.

У фільмі розповідається про облогу міста та неймовірну жорстокість, із якою росіяни обстрілювали місто.

Зокрема, у стрічці показано обстріли пологового будинку, що стали одним із найжахливіших епізодів війни.

20 днів у Маріуполі показали на низці кінофестивалів. Стрічка отримала приз глядацьких симпатій на кінофестивалі Sundance.

Крім того, фільм — вперше історії українського кіно — увійшов одразу до двох коротких списків на премію Оскар.

Він також ішов у прокаті в Україні й став нашим найкасовішим документальним фільмом, зібравши за даними Forbes, понад 531 000 грн.

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Кінофестиваль Маріуполь
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