З нагоди Дня Незалежності телеканал ICTV 2 транслюватиме 12-серійний пригодницький серіал Козаки. Абсолютно брехлива історія. Дивитися козацький екшн можна буде з 16 серпня – із вівторка по четвер о 21:00.

Серіал розповідає про часи Козаччини наприкінці XVI століття. Творці Козаків переконані, зараз ця життєствердна історія неабияк підніме бойовий дух українців.

– Ми почали роботу над цим серіалом ще на початку війни, 2014 року. Ми створювали продукт, який додавав би українському глядачу гордості за своє, українське. Який показав би наших героїв, що захоплюють не гірше Марвел. Ми запустили мейнстрім Be brave like Ukrainian ще задовго до того, як він заполонив увесь світ. Думаю, зараз запалу пригодницьких серій буде вдосталь, щоб утримувати бойовий дух українців, а гумору – щоб допомогти пережити всі напади ворога, – каже виконавча директорка ICTV та ICTV2 Анастасія Штейнгауз.

За сюжетом серіалу, Іван викрадає коштовності у московського царя, аби викупити матір із турецького полону. Серед прикрас – магічна сережка, яка робила владику непереможним. Сережка потрапляє на Запорізьку Січ. Іван має повернути реліквію, врятувати матір і подолати ворога.

Козаки. Абсолютно брехлива історія – перший серіал в Україні, який показали в кінотеатрах. У 2021 році серіал увійшов до шорт-листа премії Золота дзиґа як найкращий ігровий серіал.