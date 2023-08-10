По случаю Дня Независимости телеканал ICTV 2 будет транслировать 12-серийный приключенческий сериал Козаки. Абсолютно брехлива історія. Смотреть казацкий экшн можно будет с 16 августа — со вторника по четверг в 21:00.

Сериал рассказывает о временах Казачества в конце XVI века. Создатели Казаков убеждены, сейчас эта жизнеутверждающая история изрядно поднимет боевой дух украинцев.

— Мы начали работу над этим сериалом еще в начале войны, в 2014 году. Мы создавали продукт, который добавлял бы украинскому зрителю гордости за свое, украинское. Который показал бы наших героев, которые захватывают не хуже Марвел. Мы запустили мейнстрим Be brave like Ukrainian еще задолго до того, как он заполонил весь мир. Думаю, сейчас запала приключенческих серий будет достаточно, чтобы удерживать боевой дух украинцев, а юмора — чтобы помочь пережить все нападения врага, — говорит исполнительный директор ICTV и ICTV2 Анастасия Штейнгауз.

По сюжету сериала, Иван похищает драгоценности у московского царя, чтобы выкупить мать из турецкого плена. Среди украшений — магическая серьга, которая делала владыку непобедимым. Серьга попадает на Запорожскую Сечь. Иван должен вернуть реликвию, спасти мать и преодолеть врага.

Козаки. Абсолютно брехлива історія — первый сериал в Украине, который показали в кинотеатрах. В 2021 году сериал вошел в шорт-лист премии Золота дзиґа как лучший игровой сериал.