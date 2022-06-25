Українська співачка Надя Дорофєєва оголосила конкурс, у якому кожен може взяти участь. Зірка хоче переспівати свою відому пісню, і для цього потрібно адаптувати текст під нинішні реалії.

Про це Надя заявила в Instagram.

Ще перед війною вона випустила пісню raznotsvetnaya, в якій вона закликала висловлювати свої почуття відкрито.

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В умовах повномасштабного вторгнення РФ, зараз у Дорофєєвої та всієї країни трохи змінилися пріоритети, через що пісня потребує оновлення.

– Зараз для всіх нас існують лише два кольори – жовтий та блакитний. І саме їх не вистачає моєї пісні! Тому я оголошую конкурс на кращу адаптацію трека разносвітня українською! – заявила співачка.

Надя додала, що кожен охочий може надати свій текст пісні, після чого співачка презентує оновлену пісню – за свої старання переможець отримає грошову винагороду. Подати заявку можна до 3 липня у коментарях під оригінальною версією пісні.

Поки фанати зірки писатимуть текст, Надя насолоджується романом із Михайлом Кацуріним. Нещодавно Дорофєєва підтвердила, що вони разом. У мережі активно обговорили нові відносини ресторатора та співачки, адже у березні Надя розлучилася з Дантесом, а Мишко розлучився зі своєю дружиною.