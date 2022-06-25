Украинская певица Надя Дорофеева объявила конкурс, в котором каждый может принять участие. Звезда хочет перепеть свою известную песню, и для этого нужно адаптировать текст под нынешние реалии.

Об этом Надя заявила в Instagram.

Еще перед войной она выпустила песню raznotsvetnaya, в котором она призывает выражать свои чувства открыто.

Сейчас смотрят

В условиях полномасштабного вторжения РФ, сейчас у Дорофеевой и всей страны немного сменились приоритеты, из-за чего песня нуждается в обновлении.

— Сейчас для всех нас существуют только два цвета – желтый и голубой. И именно их не хватает моей песни! Поэтому я объявляю конкурс на лучшую адаптацию трека raznotsvetnaya на украинском! — заявила певица.

Надя добавила, что каждый желающий может предоставить свой текст песни, после чего певица презентует обновленную песню — за свои старания победитель получит денежное вознаграждение. Подать заявку можно до 3 июля в комментариях под оригинальной версией песни.

Пока фанаты звезды будут писать текст, Надя наслаждается романом с Мишей Кацуриным. Недавно Дорофеева подтвердила, что они вместе. В сети активно обсудили новые отношения ресторатора и певицы, ведь в марте Надя рассталась с Дантесом, а Миша — развелся со своей женой.