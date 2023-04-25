Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Денієл Редкліфф уперше став батьком

25 Квітня 2023, 14:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Денієл Редкліфф
Джерело: Depositphotos

Англійський актор Денієл Редкліфф став батьком. Його помітили на прогулянці Нью-Йорком із візочком.

33-річна зірка серії фільмів про Гаррі Поттера був у темно-синій бейсболці та захисній масці. Він котив візок, а за ним прямувала його кохана, 38-річна акторка Ерін Дарк.

Самі новоспечені батьки не ділилися інформацією про те, що у них з’явився малюк. Однак про те, що Денієл Редкліфф уперше стане батьком, стало відомо наприкінці травня. Тоді цю інформацію підтвердив представник актора.

Ерін і Денієл разом уже понад 10 років. Вони познайомилися на зйомках фільму Убий своїх коханих у 2012-му.

Читайте також:
Гаррі ПоттерОфіційно: у виробництво запущено серіал за книгами про Гаррі Поттера

Джерело
Daily Mail
Теги
Денієл Редкліфф
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь