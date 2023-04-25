Денієл Редкліфф уперше став батьком

Англійський актор Денієл Редкліфф став батьком. Його помітили на прогулянці Нью-Йорком із візочком.

33-річна зірка серії фільмів про Гаррі Поттера був у темно-синій бейсболці та захисній масці. Він котив візок, а за ним прямувала його кохана, 38-річна акторка Ерін Дарк.

Well I can’t believe it Harry Potter is now a DAD huge congratulations to Daniel Radcliffe for becoming a father for the first time I’ve always thought he is such a down to earth guy this is wonderful news #DanielRadcliffe #HarryPotter pic.twitter.com/3vbqPfj6Gj — Lee Hood (@Mofoman360) April 25, 2023

Самі новоспечені батьки не ділилися інформацією про те, що у них з’явився малюк. Однак про те, що Денієл Редкліфф уперше стане батьком, стало відомо наприкінці травня. Тоді цю інформацію підтвердив представник актора.

Ерін і Денієл разом уже понад 10 років. Вони познайомилися на зйомках фільму Убий своїх коханих у 2012-му.