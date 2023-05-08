Платье на выпускной — вопрос, который волнует многих школьниц и студенток. И уже совсем скоро в Украине начнется соответствующий сезон таких мероприятий. Конечно, сейчас они проводятся не так грандиозно, как до начала пандемии Covid-19 и полномасштабной войны, однако это событие остается важным и ожидаемым.

В большинстве выпускные широко отмечают те, кто заканчивает 9 и 11 классы. Еще бы, ведь позади такой отрезок времени, а впереди — уже более осознанная и взрослая жизнь. Важный вопрос этого события — наряд, ведь каждому хочется выглядеть на все сто.

Какое платье на выпускной 2023 выбрать, чтобы выглядеть стильно, и как дополнить образ, рассказала Фактам ICTV персональный стилист Юлия Крыжалка.

В первую очередь стилист призывает забыть о банальности. Необходимо составить стильный аутфит, подчеркивая свою индивидуальность, личный стиль, и обязательно добавить в образ что-то интересное — или в аксессуарной группе, или в прическе, или в крое и фактуре платья.

Юлия рекомендует обратить внимание на деликатное миди-платье простого кроя с акцентом в портретной зоне. Лучше выбрать нежный спокойный цвет, дополнив образ изысканными украшениями, босоножками с тонкими ремешками и маленькой сумочкой.

Сверху можно накинуть удлиненный кардиган — в случае прохладного вечера.

Платье-трапеция лаконичного кроя с интересной накидкой также станет стильным решением. Опять же, нейтральные оттенки на 100% будут выглядеть более выигрышно, нежели яркие или броские. В данном случае дополнение черными босоножками с острым носком добавит интересности образу.

Черное платье — на все случаи жизни. Отталкиваться нужно от типа своей фигуры, но платье должно быть сдержанным и в формате миди. С вырезом выглядит очень нежно и романтично.

Асимметричный крой — это не о банальности, а о вкусе. В шелковом платье вы всегда будете выглядеть совершенно.

Не стоит бояться экспериментов.

— Сочетание белых классических кедов и белого корсетного платья с пышной юбкой. Будет очень свежо и подчеркнет вашу юность, — рекомендует Юлия.

Внимания заслуживают и вышитые платья на выпускной 2023, а именно — с этномотивами, поскольку это интересная идея для стилизации.

— В данном случае платье с плетением, бахромой, дополненное этно-аксессуарами. Главное — соблюсти меру и выбрать один акцент, например, в аксессуарах, — подчеркнула стилист.

Имеют значения и детали. Нужно внимательно отнестись к выбору аксессуарной группы — ваша обувь, сумка и украшения довершают образ, на них можно перенести основные акценты на фоне нейтрального сдержанного платья.

Юлия советует формировать образ, отталкиваясь от особенностей фигуры, чтобы платье на вас хорошо сидело. В данном случае стоит игнорировать тренды, поскольку важно передать собственный стиль.