У ніч із 11 на 12 лютого на арені Елліджент Стедіум, штат Невада, пройшов 58-й Супербоул. Фінал Національної футбольної ліги США – чудовий майданчик для рекламодавців, а тому деякі з найбільших трейлерів року дебютували під час великої гри.

Трейлери Супербоулу 2024

Цього року в перервах показали трейлери до майбутніх фільмів і серіалів, як-от Дедпул і Росомаха, Думками навиворіт 2, Тихе місце: День перший, Манкімен, Зла, Каскадери, Нікчемний я 4, Смерч 2, Планета мавп: Нове царство, Сьогун.

Дедпул і Росомаха

Дата прем’єри третього фільму про Вейда Вілсона – 26 липня 2024 року. У головній ролі знову Раян Рейнольдс, але головне – у франшизу Marvel повертається Росомаха.

Зараз дивляться

Думками навиворіт 2

Комп’ютерно-анімаційний фільм про дорослішання режисера Келсі Манна. Дія фільму відбуватиметься в голові дівчинки-підлітка Райлі, яка цього разу зіткнеться з новими чотирма емоціями.

Дата прем’єри на екранах кінотеатрів – 13 червня 2024 року.

Тихе місце: День перший

Приквел оригінальної дилогії Тихе місце розповість, що відбувалося в Нью-Йорку в перший день вторгнення на Землю таємничих інопланетних монстрів. Прем’єра 28 червня.

Манкімен

Звільнений колишній злочинець намагається пристосуватися до світу корпоративної жадібності та розмивання духовних цінностей. Він задумує кампанію помсти корумпованим лідерам, які вбили його матір і продовжують систематично переслідувати бідних і безправних.

Зла: Частина перша

У центрі сюжету – дві відьми країни Оз. Прем’єра запланована на 27 листопада 2024 року.

Каскадери

Головний герой фільму – каскадер, роль якого грає Раян Гослінг. Його персонаж також підробляє в ролі мисливця за головами.

Нікчемний я 4

Шоста картина франшизи Нікчемний я. Реліз заплановано на 3 липня 2024 року.

Смерч 2

Продовження одноімонного фільму-катастрофи 1996 року. Реліз заплановано на 19 липня 2024 року.

Планета мавп: Нове царство

Четверта частина перезапущеної франшизи Планета мавп. Сюжет у фільмі розгорнеться через 300 років після подій в останній стрічці.

Сьогун

Мінісеріал стане другою екранізацією історичного роману Сьогун Джеймса Клавелла. Прем’єра 27 лютого на Hulu.

Детальніше про те, як пройшов Супербоул 2024 – читайте на Фактах ICTV.