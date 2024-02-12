В ночь с 11 на 12 февраля на арене Эллиджент Стэдиум, штат Невада, прошел 58-й Супербоул. Финал Национальной футбольной Лиги США — отличная площадка для рекламодателей, а потому некоторые из крупнейших трейлеров года дебютировали во время большой игры.

Трейлеры Супербоула 2024

В этом году в перерывах показали трейлеры к будущим фильмам и сериалам, таким как Дэдпул и Росомаха, Головоломка 2, Тихое место: День первый, Манкимэн, Злая, Каскадеры, Гадкий я 4, Смерч 2, Планета обезьян: Новое царство, Сегун.

Дэдпул и Росомаха

Дата премьеры третьего фильма о Уэйде Уилсоне — 26 июля 2024 года. В главной роли снова Райан Рейнольдс, но главное — во франшизу Marvel возвращается Росомаха.

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Головоломка 2

Компьютерно-анимационный фильм о взрослении режиссера Келси Манна. Действие фильма будет происходить в голове девочки-подростка Райли, которая на этот раз столкнется с новыми четырьмя эмоциями.

Дата премьеры на экранах кинотеатров — 13 июня 2024 года.

Тихое место: День первый

Приквел оригинальной дилогии Тихое место расскажет, что происходило в Нью-Йорке в первый день вторжения на Землю таинственных инопланетных монстров. Премьера 28 июня.

Манкимэн

Уволенный бывший преступник пытается приспособиться к миру корпоративной жадности и размывания духовных ценностей. Он задумывает кампанию мести коррумпированным лидерам, которые убили его мать и продолжают систематически преследовать бедных и бесправных.

Злая: Часть первая

В центре сюжета — две ведьмы страны Оз. Премьера запланирована на 27 ноября 2024 года.

Каскадеры

Главный герой фильма — каскадер, роль которого играет Райан Гослинг. Его персонаж также подрабатывает в роли охотника за головами.

Гадкий я 4

Шестая картина франшизы Гадкий я. Релиз запланирован на 3 июля 2024 года.

Смерч 2

Продолжение одноимонного фильма-катастрофы 1996 года. Релиз намечен на 19 июля 2024 года.

Планета обезьян: Новое царство

Четвертая часть перезапущенной франшизы Планета обезьян. Сюжет в фильме развернется через 300 лет после событий в последней ленте.

Сегун

Мини-сериал станет второй экранизацией исторического романа Сегун Джеймса Клавелла. Премьера 27 февраля на Hulu.

Детальнее от том, как прошел Супербоул 2024 — читайте на Фактах ICTV.