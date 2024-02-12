Студія Marvel представила тизер-трейлер до супергеройського екшену Дедпул 3 (Deadpool & Wolverine). До франшизи повернеться Росомаха у виконанні Гʼю Джекмана, що складе компанію Вейду Вілсону або ж Дедпулу, чию роль традиційно зіграє Раян Рейнольдс.

Також у фільмі зʼявляться Морена Баккарін, Дженіфер Ґарнер, Бріанна Гільдебранд, Шіолі Куцуна, Роб Делані, Тоні Мак-Карті та інші. Трейлер стрічки Дедпул 3 дебютував на 58-му Супербоулі, що відбувся у ніч із 11 на 12 лютого в США.

Трейлера Дедпул 3 та дата виходу

За сюжетом менеджери мультивсесвіту Marvel, яких востаннє бачили у другому сезоні Локі, викрадають Дедпула, коли той святкує свій день народження, і привозять його до себе в офіс. Герой обіцяє розбавити кришталево-чистий імідж Disney своїми жартами з рейтингом для дорослих та витівками, що зламають четверту стіну.

Зараз дивляться

Хоч ми й не побачимо самого Росомаху у тизері, у відео зʼявляється його тінь. Премʼєра пригод на великих екранах українських кінотеатрів запланована на літо. Тож дивитися фільм Дедпул 3 можна буде з 25 липня 2024 року.

– Кожен заслуговує на щасливий кінець, – йдеться в трейлері.

Режисер Шон Леві в одному з інтервʼю розкрив, що він приготував сюрприз і для фанатів космічної саги Зоряні війни. Її палкі прихильники мають впізнати в одній зі сцен Дедпула 3 посилання на момент з Люком Скайвокером та Дартом Вейдером.

Фото: Kinomania Film Distribution