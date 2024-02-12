Студия Marvel представила тизер-трейлер к супергеройскому экшену Дэдпул 3 (Deadpool & Wolverine). Во франшизу вернется Росомаха в исполнении Хью Джекмана, который составит компанию Уэйду Уилсону, или же Дэдпулу, чью роль традиционно сыграет Райан Рейнольдс.

Также в фильме появятся Морена Баккарин, Дженифер Гарнер, Брианна Гильдебранд, Шиоли Куцуна, Роб Делани, Тони МакКарти и другие. Трейлер ленты Дэдпул 3 дебютировал на 58-м Супербоуле, который состоялся в ночь с 11 на 12 февраля в США.

Трейлера Дэдпул 3 и дата выхода

По сюжету менеджеры мультивселенной Marvel, которых в последний раз видели во втором сезоне Локи, похищают Дэдпула, когда тот празднует свой день рождения, и привозят его к себе в офис. Герой обещает разбавить кристально-чистый имидж Disney своими шутками с рейтингом для взрослых и выходками, которые сломают четвертую стену.

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Хотя мы и не увидим самого Росомаху в тизере, в видео появляется его тень. Премьера приключений на больших экранах украинских кинотеатров запланирована на лето. Поэтому смотреть фильм Дэдпул 3 можно будет с 25 июля 2024 года.

— Каждый заслуживает счастливого конца, — говорится в трейлере.

Режиссер Шон Леви в одном из интервью раскрыл, что он приготовил сюрприз и для фанатов космической саги Звездные войны. Ее ярые поклонники должны узнать в одной из сцен Дэдпула 3 отсылку на момент с Люком Скайуокером и Дартом Вейдером.

Фото: Kinomania Film Distribution