Співачка Джамала, яка перебуває на останніх тижнях вагітності, презентувала кліп на трек Люблю. За словами артистки, ця пісня адресована всім тим, хто вірить у кохання в усіх його проявах.

Вагітна Джамала представила новий кліп

Співачка наголосила, що кожному з нас важливо завжди пам’ятати і не забувати світле почуття кохання.

– Де є кохання – там і є життя. Там, де є ця любов – там є продовження і обов’язково є надія. І ми можемо бути невпевненими, розгубленими, самотніми, і це нормально. Але, мені здається, те, що дає людям надію — це дійсно очікування, надія на те, що одного дня ми злетимо від цього почуття, і будемо кохати, попри все. І є такі константи як чоловік, жінка, народження, як океан, ріки… все це говорить про те, що там, де ти, – і є життя, – прокоментувала прем’єру Джамала.

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Режисером нового кліпу Джамали став Павло Буряк. Він зазначає, що з першого погляду відео може здатися простим, однак в ньому закладено багато символізму і деталей.

За словами Джамали, часто вагітні жінки намагаються уникати фото та відеозйомок у цей період. Однак артистка вирішила, що буде сприймати себе різною.

– У цій роботі я така, якою я є зараз. У цьому чарівному моменті: справжня, натхненна, сповнена любові. І хочу поділитися цими відчуттями з вами. Це моя ода життю, коханню, продовженню та боротьбі, – наголосила Джамала.