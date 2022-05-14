В субботу, 14 мая, в Турине (Италия) состоится финал международного песенного конкурса Евровидение 2022, где весь мир будет выбирать победителя.

Где и когда смотреть финал Евровидения 2022 – дальше в материале.

Прямая трансляция финала музыкального конкурса начнется в 22.00 на телеканале UA: Культура.

Также конкурс можно будет смотреть на просторах соцсетей и других доступных каждому сервисов:

Украинской группе Kalush Orchestra удалось пройти в финал Евровидение 2022 во время первого полуфинала конкурса. Согласно жеребьевке, музыканты выйдут на сцену в первой части финала.

Выступление нашей группы вызвало восхищение — весь зал аплодировал им стоя. На сцене зрители смогли увидеть национальные орнаменты, а также другие неизменные атрибуты украинской культуры. Выступление точно не оставило никого равнодушными.

В финале 14 мая свои конкурсные номера покажут представители 25 стран — по 10 из каждого полуфинала и представители Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции. Они попали в списки финалистов автоматически. Голосовать можно с помощью отправки СМС на номер 7576 с кодом участника.