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Персони

Дає віру в майбутнє: Шеннен Догерті розповіла про диво під час боротьби з раком

30 Січня 2024, 17:19
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Шеннен Догерті, Курт Ісварієнко
Джерело: Getty Images

Актриса Шеннен Догерті назвала свою боротьбу з раком справжнім дивом. Про хворобу зірка дізналася 2015 року, а бореться з нею з 2017-го.

Шеннен Догерті розповіла, що називає дивом у боротьбі з раком

Відомо, що в актриси рак грудей 4 стадії. На щастя, результати недавнього лікування дали їй нову надію.

– Я не буду розкривати подробиці. Я використовувала інфузійну терапію, але результатів це не дало. Усі хотіли, щоб я змінила препарат, але я відмовилася. І після сьомої процедури ми побачили, що він знищує гематоенцефалічний бар’єр, – зазначила Шеннен.

Зірка додала, що така реакція її організму – справжнє диво, адже вона не відмовилася лікуватися цим препаратом.

Зараз дивляться

– Іноді ти шукаєш дива не в тих місцях, а вони опиняються просто перед твоїм обличчям, – зізналася акторка.

Утім раніше Догерті поміркувала про свій похорон. Приміром, зірка заявила, що не хоче, щоб низка її знайомих відвідували траурну церемонію. Вона бажає бути кремованою і щоб  її прах змішали з прахом її собаки та батька.

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Джерело
PageSix
Теги
хвороба Шеннен Догерті
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