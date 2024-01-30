Актриса Шэннен Доэрти назвала свою борьбу с раком настоящим чудом. О болезни звезда узнала в 2015 году, а борется с ней с 2017-го.

Шэннен Доэрти рассказала, что называет чудом в борьбе с раком

Известно, что у актрисы рак груди 4 стадии. К счастью, результаты недавнего лечения дали ей новую надежду.

— Я не буду раскрывать подробности. Я использовала инфузионную терапию, но результатов это не дало. Все хотели, чтобы я сменила препарат, но я отказалась. И после седьмой процедуры мы увидели, что он уничтожает гематоэнцефалический барьер, — отметила Шэннен.

Звезда добавила, что такая реакция ее организма — настоящее чудо, ведь она не отказалась лечиться этим препаратом.

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— Иногда ты ищешь чудеса не в тех местах, а они оказываются прямо перед твоим лицом, — призналась актриса.

Впрочем, ранее Доэрти поразмышляла о своих похоронах. К примеру, звезда заявила, что не хочет, чтобы ряд ее знакомых посещали траурною церемонию. Она желает быть кремированной и чтобы ее прах смешали с прахом ее собаки и отца.