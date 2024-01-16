Голлівудська акторка Шеннен Догерті заговорила про свій похорон. На тлі боротьби з раком зірка зазначила, кого не хоче бачити на цьому ритуалі.

Що Шеннен Догерті думає про свій похорон

Так, акторка, яка бореться з раком грудей четвертої стадії, поміркувала про смерть і ритуальні церемонії, які будуть після цього. У подкасті Let’s Be Clear With Shannen Doherty зірка поділилася бажанням бути кремованою і щоб її прах змішати з прахом її собаки та батька.

Що стосується похорону, то Шеннен знає безліч людей, які точно прийдуть на її похорон, але вона не хоче, щоб вони були там присутні.

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– Я не хочу, щоб вони там були, тому що їхні причини для появи не найвагоміші. Я знаю кілька людей, які не люблять мене настільки, що прийдуть на похорон, – вважає Догерті .

Зірка хоче, щоб її похорон був святом любові – легковажним заходом, де її друзі та близькі могли б поспілкуватися один з одним.

– Я не хочу, щоб люди плакали або говорили фрази типу Слава Богу, що ця с*ка тепер мертва, – віджартувалась Шеннен.

Акторка також дала дозвіл виконавцю її заповіту, щоб частина її праху була перетворена на ювелірну прикрасу.

Нагадаємо, нещодавно Шеннен Догерті зізналася про спроби стати матір’ю під час боротьби з раком. Зірка зазначила, що хотіла зробити ЕКЗ під час свого шлюбу з третім чоловіком Куртом Ісваринко.