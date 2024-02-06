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Даша Кацуріна про вплив війни та розлучення: Стала сильнішою, але не радить цей метод

6 Лютого 2024, 18:54
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Даша Кацуріна

Дизайнерка Даша Кацуріна пригадала, як розлучалася з ресторатором Мішею Кацуріним, що припало на початок повномасштабного вторгнення. Також блогерка зауважила зміни, що сталися з нею з того часу, і поділилася планами на найближче майбутнє.

Даша Кацуріна згадала початок повномасштабної війни та розлучення

Власниця модного бренду поділилася, що одночасно з масовим нападом росіян, вона проживала непростий момент розлучення із двома дітьми на руках.

– Цей досвід показав мені, наскільки я сильна, і наскільки я недооцінювала себе раніше. Я подорослішала і почала подобатися собі. Моє життя таким чином змінилося на краще, але я точно не радила би нікому цей метод, – зізналася Даша.

Кацуріна додала, що зараз її підтримує відповідальність за дочку й сина, тож часу розслаблятися вона немає.

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Даша Кацуріна розповіла про свої плани

У найближчих планах дизайнерки – освіта, зокрема вона має намір опанувати ази фотошопу. Також блогерка хоче пройти курс маркетингу в Києво-Могилянській академії, а ще відкрити нову велику студію в Києві. Принагідно Даша поміркувала про те, що сказала б 18-річній собі з огляду на всі події, що встигли відбутися.

– Не бійся дружити з жінками, в них є сила. Знайди хорошого терапевта та інвестуй у своє психічне здоров’я. Не відмовляйся від освіти – розглянь можливість переходу на інший факультет, – порадила б своїй молодшій версії дизайнерка.

Раніше Даша Кацуріна разом зі своїм коханим Володимиром Дантесом встигли відвідати корисний у війну курс, де вчилися зупиняти кровотечу.

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Фото: Даша Кацуріна

Джерело
Vogue
Теги
Війна в Україні Даша Кацуріна Розлучення
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