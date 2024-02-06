Дизайнер Даша Кацурина вспомнила, как расставалась с ресторатором Мишей Кацуриным, что пришлось на начало полномасштабного вторжения. Также блогер отметила изменения, произошедшие с ней с тех пор, и поделилась планами на ближайшее будущее.

Даша Кацурина вспомнила начало полномасштабной войны и развод

Владелица модного бренда поделилась, что одновременно с массовым нападением россиян, она проживала непростой момент развода с двумя детьми на руках.

— Этот опыт показал мне, насколько я сильная, и насколько я недооценивала себя раньше. Я повзрослела и начала нравиться себе. Моя жизнь таким образом изменилась к лучшему, но я точно не советовала бы никому этот метод, — призналась Даша.

Кацурина добавила, что сейчас ее поддерживает ответственность за дочь и сына, поэтому времени расслабляться у нее нет.

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Даша Кацурина рассказала о своих планах

В ближайших планах дизайнера — образование, в частности она намерена освоить азы фотошопа. Также блогерша хочет пройти курс маркетинга в Киево-Могилянской академии, а еще открыть новую большую студию в Киеве. Попутно Даша поразмышляла о том, что сказала бы 18-летней себе, учитывая все события, которые успели произойти.

— Не бойся дружить с женщинами, в них есть сила. Найди хорошего терапевта и инвестируй в свое психическое здоровье. Не отказывайся от образования — рассмотри возможность перехода на другой факультет, — посоветовала бы своей младшей версии дизайнер.

Ранее Даша Кацурина вместе со своим возлюбленным Владимиром Дантесом успела посетить полезный в войну курс, где учились останавливать кровотечение.

Фото: Даша Кацурина