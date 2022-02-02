Украинская актриса театра и кино Дарья Петрожицкая в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала, на что готова ради стоящей роли и как относится к пластике. Также артистка поведала о курьезах во время съемок фильма Лучшие выходные, премьера которого в Украине состоялась 2 февраля.

Дарья сыграла в комедии Лучшие выходные одну из главных ролей — девушку Ольгу. По сюжету киноленты, она является организатором музыкального фестиваля Atlas Weekend.

— Есть ли сходства между вами и вашей героиней в фильме Лучшие выходные?

— Общее между нами — внешность. Моя героиня психичка, а я нет.

— Главная черта ее характера — она обаятельная психичка, а я обаятельная непсихичка (смеется).

— С какими трудностями сталкивались во время съемок Лучших выходных?

— На самом деле было всякое. У меня был один съемочный день после второй дозы вакцины от Covid-19, которая прошла не очень хорошо. Днем сделала, а ночью мучалась и не спала.

Утром мне нужно было ехать на съемки, и так получилось, что все сцены были со мной. Всю смену я должна была активно действовать — бегать, прыгать, кричать. Мне было очень плохо. Интересно посмотреть, видно ли это на экране.

— Что вы почувствовали, когда получили звание Заслуженной артистки Украины?

— Я смеялась очень долго. Если честно, до сих пор в это не верю. Все время говорю, что пока не получу эту медальку, то не поверю.

— Это очень ответственно для меня, но и не могу сказать, что суперважно. Мне более важно, как меня воспринимает зритель, нравится ли ему мое творчество и мотивирую ли я к чему-то.

— Вам больше нравится сниматься в кино или играть в театре?

— Это разные абсолютно вещи, их вообще нельзя сравнивать. Кино — это одно, это съемочная площадка, а театральная площадка — совсем другое. Это разное. Это как — любите вы папу или маму?

— На что вы готовы ради стоящей роли?

— Подстричься налысо. Я даже где-то отчасти желаю такой себе материал, но он действительно должен быть стоящим. Я должна понимать, что это кино потом выстрелит, чтобы это не просто было, что я побрилась налысо, а чтобы было важно для героини.

— Как вы относитесь к пластике?

— Главное — чтобы человеку нравилось, какой он. Мне, если честно, не очень нравится, что все в какой-то момент становятся одинаковыми.

У меня долгое время было желание иметь курносый нос, но я поняла, что если бы у меня такой был, то я была бы похожа на многих других. А так есть какая-то своя фишка, и пускай будет.

— Я потихоньку к нему привыкаю и думаю — пускай снимают в профиль, я уже привыкла. Я просто на себя в какой-то момент посмотрела в зеркало, представила, подумала, что буду похожа на ту и ту, а зачем?

Дарья Петрожицкая родилась в Чернигове в 1991 году в театральной семье.

С четырех лет девушка уже играла на сцене Черниговского театра. После школы Петрожицкая переехала в Киев, где окончила национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, а после начала работать в местном театре.

Широкую известность актриса получила благодаря роли в сериале Папик и Папик 2. Также она снималась в таких кинолентах и сериалах, как Свидание в Вегасе, Отважные, Город влюбленных, Я подарю тебе рассвет, Заряженные и других.