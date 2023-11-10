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Цим кадрам немає ціни: Тоня Матвієнко показала архівне відео з мамою

10 Листопада 2023, 13:18
Валентина Чорна редакторка стрічки
Ніна Матвієнко з донькою Тонею
Джерело: Антоніна Матвієнко

Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася відео з сімейного архіву. В ролику можна побачити молоду Ніну Митрофанівну, її чоловіка, дітей та родичів.

Тоня Матвієнко поділилася архівним відео з мамою

На відео, яке співачка опублікувала у TikTok, можна побачити маленьку Тоню, яка крутиться біля річки.

У ролику є кадри з синами Ніни Матвієнко – Андрієм та Іваном. Там з’являється і чоловік покійної співачки Петро.

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Також у відео постали Антоніна та Митрофан Матвієнки – батьки народної артистки.

@tonia_matvienko «Ніна Матвієнко» #тоняматвієнко #нінаматвієнко ♬ оригінальний звук – Тоня Матвієнко

Користувачі мережі у коментарях написали, що відео вийшло атмосферним та оригінальним. Дехто із шанувальників наголосив, що Україні дуже не вистачатиме Ніни Матвієнко.

  • Вічна пам’ять Ніні Митрофанівні, вона завжди в наших серцях, оригінально, мені дуже сподобалось відео.
  • Лише зараз ми почали цінувати українську культуру, а Ніна Митрофанівна – все життя.
  • Ці всі кадри такі захопливі!
  • Цим кадрам немає ціни. Дякую Богу, що мала таку сучасницю, ходила на її концерти. Пишаюсь, що вона з моєї Житомирщини.
  • Яка прекрасна українська сім’я! Дуже не вистачатиме Ніни Митрофанівни!
  • Мені дуже подобаються пісні у виконанні вашої мами, це направду унікальний голос і душа, – пишуть у коментарях до відео.

Нещодавно Тоня Матвієнко вперше вийшла на сцену після смерті мами. Вона виконала легендарну пісню Ніни Митрофанівни Квітка-душа.

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Ніна Матвієнко Тоня Матвієнко
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