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Этим кадрам нет цены: Тоня Матвиенко показала архивное видео с мамой

10 ноября 2023, 13:18
Валентина Чорна редактор ленты
Ніна Матвієнко з донькою Тонею
Источник: Антонина Матвиенко

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась видео из семейного архива. В ролике можно увидеть молодую Нину Митрофановну, ее мужа, детей и родственников.

Тоня Матвиенко поделилась архивным видео с мамой

На видео, которое певица опубликовала в TikTok, можно увидеть маленькую Тоню, которая крутится у реки.

В ролике есть кадры с сыновьями Нины Матвиенко — Андреем и Иваном. Там появляется и муж покойной певицы Петр.

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Также в видео есть Антонина и Митрофан Матвиенко — родители народной артистки.

@tonia_matvienko «Ніна Матвієнко» #тоняматвієнко #нінаматвієнко ♬ оригінальний звук — Тоня Матвієнко

Пользователи сети в комментариях написали, что видео получилось атмосферным и оригинальным. Поклонники отметили, что Украине будет очень не хватать Нины Матвиенко.

  • Вечная память Нине Митрофановне, она всегда в наших сердцах, оригинально, мне очень понравилось видео.
  • Только сейчас мы стали ценить украинскую культуру, а Нина Митрофановна — всю жизнь.
  • Эти все кадры такие захватывающие!
  • Этим кадрам нет цены. Спасибо Богу, что имела такую современницу, ходила на ее концерты. Горжусь, что она с моей Житомирщины.
  • Какая прекрасная украинская семья! Очень будет не хватать Нины Митрофановны!
  • Мне очень нравятся песни в исполнении вашей мамы, это действительно уникальный голос и душа, — пишут в комментариях к видео.

Недавно Тоня Матвиенко впервые вышла на сцену после смерти мамы. Она исполнила легендарную песню Нины Митрофановны Квітка-душа.

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Нина Матвиенко Тоня Матвієнко
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