Ведущий Андрей Бедняков высказался о приезде президента РФ Владимира Путина в его родной Мариуполь, который сейчас временно оккупирован армией страны-агрессора.

Так, в Instagram Бедняков обнародовал видео, на котором кровавый диктатор якобы общается с местными жителями.

— Нравится? Спрашивает он о городе, который разрушил. Современно — говорит он, указывая на дома, которые были построены на месте других, разбитых российской армией в пепел. Только вдумайтесь, насколько все лицемерно и дико. Каждый раз, когда я вижу все эти ТВ-открытки из своего города для их зрителя, меня разбирает злость, — подчеркнул Андрей.

Он добавил, что также испытывает злость к местным людям, присутствующим на видео.

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— Многие пишут, что люди эти “ряженые”. Я даже не думаю, что это ряженые. У нас в городе, к сожалению, были приверженцы русского мира. И слушая, что несут эти люди, я понимаю, что у меня к ним огромнейшая злость. Именно к этим ждущим и зовущим. Именно из-за них мы не можем приехать к себе на малую родину. Именно из-за них погибли десятки тысяч людей. Именно из-за них разрушен наш город, — отметил ведущий.

Бедняков высказал мнение о том, что нашему народу всегда прививали любовь к царю, который якобы всегда прав и без которого нет нас. Однако это совсем не так.

— Этот человек разрушил вашу мирную жизнь. Убил людей. Искалечил судьбы. Но вы, как и прежде, выходите белить бордюры, кричать “Ура!” и махать со слезами на глазах флажками. Вы просто не можете иначе, — подытожил Андрей.

Напомним, ранее появилась новость о том, что 19 марта Владимир Путин якобы посетил пока оккупированный Мариуполь Донецкой области.