Телеведучий СТБ Григорій Решетнік заінтригував фотографією з колегою Лесею Нікітюк.
В Instagram шоумен оприлюднив знімок, на якому постав з артисткою і співаком Shumei, залишивши неоднозначний підпис.
– Знайшов нових Холостяка і Холостячку, – написав Решетнік.
Варто зазначити, що про своє особисте життя Леся Нікітюк не поширюється, а тому вважається в статусі холостячки. Оскільки Григорій є незмінним ведучим однойменного романтичного реаліті на СТБ, шанувальники під фото зазначили, що дуже хотіли б бачити ведучу головною героїнею наступного сезону.
Зараз дивляться
- Холостячка Леся – був би супер проєкт із її участю.
- Якщо Нікітюк буде Холостячкою, буде офігенне шоу.
- Леся 100% треба.
- Доведеться Нікітюк доплачувати за перегляди.
- Мені здається, що це зовсім не про Лесю, але безумовно це буде щось незвичайне. Цікаво, хто доживе до фіналу з чоловіків.
- Ви заробите собі величезну аудиторію, якщо холостячкою буде Леся! Подумайте над цим!
- З Лесею Холостячка була б дуже веселою. – Пишуть в коментарях користувачі мережі.