Телеведучий СТБ Григорій Решетнік заінтригував фотографією з колегою Лесею Нікітюк.

В Instagram шоумен оприлюднив знімок, на якому постав з артисткою і співаком Shumei, залишивши неоднозначний підпис.

– Знайшов нових Холостяка і Холостячку, – написав Решетнік.

Варто зазначити, що про своє особисте життя Леся Нікітюк не поширюється, а тому вважається в статусі холостячки. Оскільки Григорій є незмінним ведучим однойменного романтичного реаліті на СТБ, шанувальники під фото зазначили, що дуже хотіли б бачити ведучу головною героїнею наступного сезону.

Зараз дивляться