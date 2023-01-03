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Цікаво, хто доживе до фіналу. Решетнік натякнув на Нікітюк у ролі Холостячки

3 Січня 2023, 15:34
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Григорій Решетнік і Леся Нікітюк
Джерело: Григорій Решетнік

Телеведучий СТБ Григорій Решетнік заінтригував фотографією з колегою Лесею Нікітюк.

В Instagram шоумен оприлюднив знімок, на якому постав з артисткою і співаком Shumei, залишивши неоднозначний підпис.

– Знайшов нових Холостяка і Холостячку, – написав Решетнік.

Варто зазначити, що про своє особисте життя Леся Нікітюк не поширюється, а тому вважається в статусі холостячки. Оскільки Григорій є незмінним ведучим однойменного романтичного реаліті на СТБ, шанувальники під фото зазначили, що дуже хотіли б бачити ведучу головною героїнею наступного сезону.

Зараз дивляться
  • Холостячка Леся – був би супер проєкт із її участю.
  • Якщо Нікітюк буде Холостячкою, буде офігенне шоу.
  • Леся 100% треба.
  • Доведеться Нікітюк доплачувати за перегляди.
  • Мені здається, що це зовсім не про Лесю, але безумовно це буде щось незвичайне. Цікаво, хто доживе до фіналу з чоловіків.
  • Ви заробите собі величезну аудиторію, якщо холостячкою буде Леся! Подумайте над цим!
  • З Лесею Холостячка була б дуже веселою. – Пишуть в коментарях користувачі мережі.
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Теги
Григорій Решетнік Леся Нікітюк Холостячка
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