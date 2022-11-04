Телеведуча Леся Нікітюк із гумором поставилася до прохання шанувальників показати свого бойфренда. Артистка ретельно приховує особисте життя, проте її підписники впевнені – вона не самотня.

В Instagram-stories Леся зазначила, що її давно просять показати свою другу половинку, і, нарешті, вона наважилася це зробити.

– Ви давно просите мене, щоб я показала вам свою другу половинку… Цей день настав, – зауважила Нікітюк.

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Далі вона оприлюднила повністю чорне фото, пожартувавши, що вдома вимкнули світло, але коханий поряд із нею на знімку.

– У той момент, коли ми фотографувалися, зникло світло… Якщо що, він ліворуч, – пожартувала ведуча.

Про те, що Леся Нікітюк не самотня, повідомив ведучий Слава Дьомін, однак розкривати деталей не став, зазначивши, що якщо вона захоче, то сама розповість про все.