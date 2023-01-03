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Интересно, кто доживет до финала. Решетник намекнул на Никитюк в роли Холостячки

3 января 2023, 15:34
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Григорій Решетнік і Леся Нікітюк
Источник: Григорий Решетник

Телеведущий СТБ Григорий Решетник заинтриговал фотографией с коллегой Лесей Никитюк.

В Instagram шоумен обнародовал снимок, на котором предстал с артисткой и певцом Shumei, оставив неоднозначную подпись.

— Нашел новых Холостяка и Холостячку, — написал Решетник.

Стоит отметить, что о своей личной жизни Леся Никитюк не распространяется, а потому считается в статусе холостячки. Поскольку Григорий является неизменным ведущим одноименного романтического реалити, поклонники под фото отметили, что очень хотели бы видеть ведущую главной героиней слудющего сезона.

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  • Холостячка Леся — был бы супер проект с ее участием.
  • Если Никитюк будет Холостячкой, будет офигенное шоу.
  • Леся 100% надо.
  • Придется Никитюк доплачивать за просмотры.
  • Мне кажется, что это совсем не о Лесе, но безусловно это будет что-то необычное. Интересно, кто доживет до финала из мужчин.
  • Вы заработаете себе огромную аудиторию, если холостячкой будет Леся! Подумайте над этим!
  • С Лесей Холостячка была бы очень веселой. — Пишут в комментариях пользователи сети.
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Теги
Григорий Решетник Леся Нікітюк Холостячка
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