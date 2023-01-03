Телеведущий СТБ Григорий Решетник заинтриговал фотографией с коллегой Лесей Никитюк.

В Instagram шоумен обнародовал снимок, на котором предстал с артисткой и певцом Shumei, оставив неоднозначную подпись.

— Нашел новых Холостяка и Холостячку, — написал Решетник.

Стоит отметить, что о своей личной жизни Леся Никитюк не распространяется, а потому считается в статусе холостячки. Поскольку Григорий является неизменным ведущим одноименного романтического реалити, поклонники под фото отметили, что очень хотели бы видеть ведущую главной героиней слудющего сезона.

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