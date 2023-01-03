Телеведущий СТБ Григорий Решетник заинтриговал фотографией с коллегой Лесей Никитюк.
В Instagram шоумен обнародовал снимок, на котором предстал с артисткой и певцом Shumei, оставив неоднозначную подпись.
— Нашел новых Холостяка и Холостячку, — написал Решетник.
Стоит отметить, что о своей личной жизни Леся Никитюк не распространяется, а потому считается в статусе холостячки. Поскольку Григорий является неизменным ведущим одноименного романтического реалити, поклонники под фото отметили, что очень хотели бы видеть ведущую главной героиней слудющего сезона.
Сейчас смотрят
- Холостячка Леся — был бы супер проект с ее участием.
- Если Никитюк будет Холостячкой, будет офигенное шоу.
- Леся 100% надо.
- Придется Никитюк доплачивать за просмотры.
- Мне кажется, что это совсем не о Лесе, но безусловно это будет что-то необычное. Интересно, кто доживет до финала из мужчин.
- Вы заработаете себе огромную аудиторию, если холостячкой будет Леся! Подумайте над этим!
- С Лесей Холостячка была бы очень веселой. — Пишут в комментариях пользователи сети.