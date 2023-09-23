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Этот ритуал замедляет время! Jerry Heil призналась, без чего не может начать день

23 сентября 2023, 10:35
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Jerry Heil
Источник: Новый канал

У каждого из нас есть секреты, как настроиться на продуктивный день после не всегда спокойных ночей. И нам интересно, какие привычки имеют знаменитости. О своих утренних ритуалах, заряжающих на хорошее самочувствие в течение дня, за кулисами съемок Improv Live Show (Новый канал) рассказала Jerry Heil.

– Утром я люблю молиться. Замечаю разницу в том, как я проживаю день после молитвы и без нее. Как-то более сознательно живу те дни, когда не забываю об этом важном деле. Вечером тоже обязательно выделяю время для молитвы, – говорит артистка.

Еще один обязательный ритуал певицы – это стакан воды. И, конечно, чай.

– Чай – мой брейнсейвер. Чайная церемония – это утренний ритуал, без которого я не могу начать ни один день. Она увлекает и отвлекает от проблем. Это вкусная медитация и хобби, которое дарит мне возможность войти в новый день красиво. А еще этот обряд немного замедляет время. Попробуйте! (улыбается), – рассказывает Jerry Heil.

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Источник
Новый канал
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Jerry Heil
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