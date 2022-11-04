Телеведущая Леся Никитюк с юмором отнеслась к просьбе поклонников показать своего бойфренда. Артистка тщательно скрывает личную жизнь, однако ее подписчики уверены — она не одинока.

В Instagram-stories Леся отметила, что ее давно просят показать свою вторую половинку, и, наконец-то, она решилась это сделать.

— Вы давно просите меня, чтобы я показала вам свою вторую половинку… Этот день настал, — отметила Никитюк.

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Далее она обнародовала полностью черное фото, пошутив, что дома выключили свет, но возлюбленный рядом с ней на снимке.

— В тот момент, когда мы фотографировались, пропал свет… Если что, он слева, — пошутила ведущая.

О том, что Леся Никитюк не одинока, сообщил ведущий Слава Демин, однако раскрывать деталей не стал, отметив, что если она захочет, то сама о всем расскажет.