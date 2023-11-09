Оля Полякова розкритикувала блогерів за показ їхнього несправжнього життя. Співачка також розповіла, чи прикрашає своє життя для публіки.

За що Полякова розкритикувала блогерів

В обговоренні з Машею Єфросиніною теми брехні в нашому житті Полякова заявила, що Instagram та інші соцмережі – це переважно брехня.

– Брехня, починаючи з нереальних фото і фотошопу і закінчуючи нереальним життям. Ось хтось мені розповідав: А ти знаєш, цей блогер купив Porsche, ще щось, дружині купив, вони заробляють величезні гроші. Ні, українські блогери не заробляють величезні гроші. Дуже багато фейків, я не буду називати прізвища цих людей. Я знаю, що якщо ти маєш гроші на це, то розумію, в якій квартирі ти маєш жити, причому у своїй, – заявила співачка.

Полякова додала, що багато людей бачать таке життя і порівнюють його зі своїм. За словами артистки, таке публічна красива картинка – це завжди брехня.

Зараз дивляться

– Можуть бути приховані нездорові стосунки, не ті фігури, не та зовнішність, не такі прекрасні розумні та виховані діти, – вважає Оля.

Артистка не заперечує, що може й сама трохи прикрасити власне життя. Втім є й ролики, де вона лає своїх дітей.

Нагадаємо, що нещодавно Полякова назвала свій найбільший гонорар. Зірка зізналася, що за корпоратив отримувала понад $100 тис. Це було на Новий рік 2022, де Оля повинна була не тільки співати, а й вести вечір.