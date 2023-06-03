Це стало для мене віддушиною: як Володимир Ярославський рятується від стресу

Український шеф-кухар Володимир Ярославський зізнався, що боротися зі стресом і кризовими ситуаціями йому допомагає робота.

Ярославський зараз займається двома ресторанами, а також знімає коротенькі рецепти для соцмереж.

– Це також робота, адже треба страви і обрати, і приготувати, і музику підібрати. Створення відео для Instagram стало для мене віддушиною. Після важкого дня хочеться побачити щось красиве. І створення чогось красивого для мене – це мої ролики. Усі теж можуть обрати для себе створення чогось класного та приємного. Це допомагає боротися зі стресом, – сказав він за лаштунками шоу єПитання (Новий канал).

За словами Ярославського, війна суттєво змінила його звички. Наприклад, він почав більше сидіти в Zoom, аби частіше бачити рідних.

– А ще намагаюся формувати в собі нові здорові звички, аби не заїдати стрес. Люблю солоденьке, але намагаюся замість шоколаду чи пиріжка з’їсти яблуко. Тримаю невеличке зелене яблуко під рукою, тверде, щоб хрумтіло й смакувало. Також у тому, щоб не заїдати, допомагає спорт. Як на мене, тренування класно відволікає та організовує, – зауважує кухар.