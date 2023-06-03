Это стало для меня отдушиной: как Владимир Ярославский спасается от стресса

Украинский шеф-повар Владимир Ярославский признался, что бороться со стрессом и кризисными ситуациями ему помогает работа.

Ярославский сейчас занимается двумя ресторанами, а также снимает коротенькие рецепты для соцсетей.

— Это тоже работа, ведь надо блюда и выбрать, и приготовить, и музыку подобрать. Создание видео для Instagram стало для меня отдушиной. После тяжелого дня хочется увидеть что-то красивое. И создание чего-то красивого для меня — это мои ролики. Все тоже могут выбрать для себя создание чего-то классного и приятного. Это помогает бороться со стрессом, — сказал он за кулисами шоу єПитання (Новый канал).

По словам Ярославского, война существенно изменила его привычки. Например, он начал больше сидеть в Zoom, чтобы чаще видеть родных.

— А еще стараюсь формировать в себе новые здоровые привычки, чтобы не заедать стресс. Люблю сладенькое, но стараюсь вместо шоколада или пирожка съесть яблоко. Держу небольшое зеленое яблоко под рукой, твердое, чтобы хрустело и было вкусно. Также в том, чтобы не заедать, помогает спорт. Как по мне, тренировка классно отвлекает и организует, — отмечает повар.