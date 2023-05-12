День матери в Украине отмечают во второе воскресенье мая. Накануне праздника ведущий Нового канала и общественный деятель Александр Педан признался, что во время войны у него появилась новая традиция — пить с мамой утренний кофе.

— В начале войны мы несколько месяцев провели у моей мамы. Так часто мы с ней не виделись уже, наверное, лет 20. Поэтому я старался запомнить каждый момент. За этот период у нас даже появилась традиция! Я просыпался, варил нам с мамой кофе, мы пили и тогда уже разбегались по своим делам. Могу уверенно сказать, что утренний кофе с мамой — это что-то невероятное, — признается Педан.

Кроме таких бытовых традиций Александр Педан очень ценит моральные качества и силу духа, которые воспитала в нем мама.

— Мама у меня очень спокойная. Поэтому я постоянно учусь у нее взвешенно реагировать на стрессовые ситуации. На самом деле в этой жизни надо научиться не просто беречь нервы, но и принимать все решения с холодным сердцем. И, конечно, внимание и любовь, которые мама дала в детстве, помогли мне стать тем, кто я есть. Она привила мне уверенность! Поэтому сейчас и я стараюсь передать это своим детям, — добавляет ведущий.