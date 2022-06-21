Компания Netflix выпустила заключительный трейлер 4 сезона популярного сериала Очень странные дела. События происходят спустя 6 месяцев после того, что показали зрителям в конце третьего.

Четвертый сезон будет следовать главному сюжету — герои будут пытаться покончить с Изнанкой — потусторонним миром, откуда появляются опасные существа, угрожающие человеческой реальности.

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В главных ролях уже хорошо знакомые актеры — Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулхфард, Милли Бобби Браун, Ноа Шнапп, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Чарли Хиттон и Наталия Дайер.

Ждать финальных эпиздов 4 сезона Очень странных дел осталось немного — 8 и 9 серия выйдут уже 1 июля на стриминговой платформе Netflix. Традиционно всю развязку покажут уже в последней части, которая имеет хронометраж в 2,5 часа.

Известно, что финал 4 сезона — не конец истории. Сериал заранее продлили на 5 сезон. Для тех, кто не готов ждать выхода продолжения, сейчас ведутся работы над спин-оффом шоу, который поможет скрасить ожидание.

Осенью Netflix порадует клиентов еще одним крупным проектом — фильмом о Мэрилин Монро, которую сыграет Ана де Армас. Картину покажут уже 23 сентября, и режиссер пообещал влюбить зрителей в образ певицы и актрисы.