Британская актриса Розамунд Пайк приняла участие в протесте против российского вторжения в Украину. Акция состоялась 20 марта у посольства России в Лондоне.

За акцией, получившей название #StraightFromTheFrontline, стоял Клуб журналистов Frontline, протестовавших против убийства журналистов во время российско-украинской войны. Здание посольства подсветили флагом Украины.

На видео видно, что Пайк стоит впереди протестующих людей, которые держат в руках фотографии погибших журналистов.

“Putin is killing journalists. This has to stop.” Actress Rosamund Pike has joined a protest outside the Russian Embassy in London where protestors have lit up the building in the colours of the Ukrainian flag. pic.twitter.com/PF2x84nUw3 — Byline TV (@BylineTV) March 20, 2022

— Журналисты несут нам правду. Они свидетельствуют о том, что происходит на самом деле, и освещают это без предвзятости. За эту правду их часто убивают, это происходит по всему миру, и сейчас это происходит в Украине. Журналистов преследуют, а говорят, что они страдают от несчастных случаев, чтобы мы поверили в это, — отметила Розамунд.

Также она сказала, что люди, изображения которых они держат над головами, были убиты за последние две недели.

— Это должно прекратиться, потому что нам нужны истории, миру нужна правда, — добавила она.

Розамунд Пайк — обладательница премий Золотой глобус и Эмми, номинантка на Оскар. Она снималась во многих лентах, в числе наиболее известных: Умри, но не сейчас, Воспитание чувства, Гнев титанов, Исчезнувшая, Точка невозврата, Опасный элемент, Аферистка и другие.

По данным базирующейся в Женеве организации Press Emblem Campaign, шестеро журналистов были убиты во время работы в Украине, десятки ранены, также есть похищенные российскими войсками.

Напомним, что 15 марта в ходе войны в Украине под Киевом был убит оператор телеканала Fox News и украинский журналист.