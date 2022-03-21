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Это должно прекратиться! Розамунд Пайк вышла на протест против войны в Украине

21 марта 2022, 16:11
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Это должно прекратиться! Розамунд Пайк вышла на протест против войны в Украине
Источник: Depositphotos

Британская актриса Розамунд Пайк приняла участие в протесте против российского вторжения в Украину. Акция состоялась 20 марта у посольства России в Лондоне.

За акцией, получившей название #StraightFromTheFrontline, стоял Клуб журналистов Frontline, протестовавших против убийства журналистов во время российско-украинской войны. Здание посольства подсветили флагом Украины.

На видео видно, что Пайк стоит впереди протестующих людей, которые держат в руках фотографии погибших журналистов.

— Журналисты несут нам правду. Они свидетельствуют о том, что происходит на самом деле, и освещают это без предвзятости. За эту правду их часто убивают, это происходит по всему миру, и сейчас это происходит в Украине. Журналистов преследуют, а говорят, что они страдают от несчастных случаев, чтобы мы поверили в это, — отметила Розамунд.

Также она сказала, что люди, изображения которых они держат над головами, были убиты за последние две недели.

—  Это должно прекратиться, потому что нам нужны истории, миру нужна правда, — добавила она.

Розамунд Пайк — обладательница премий Золотой глобус и Эмми, номинантка на Оскар. Она снималась во многих лентах, в числе наиболее известных: Умри, но не сейчас, Воспитание чувства, Гнев титанов, Исчезнувшая, Точка невозврата, Опасный элемент, Аферистка и другие.

По данным базирующейся в Женеве организации Press Emblem Campaign, шестеро журналистов были убиты во время работы в Украине, десятки ранены, также есть похищенные российскими войсками.

Напомним, что 15 марта в ходе войны в Украине под Киевом был убит оператор телеканала Fox News и украинский журналист.

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Источник
Deadline
Теги
Війна в Україні , вбивство журналіста
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