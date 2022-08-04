Актор театру та кіно В’ячеслав Довженко в ефірі телемарафону розповів, чому Україні не потрібні білі списки російських зірок і що робити з російською культурою.

– Після 2014 року в Україні знімали російську продукцію. Ніхто не розумів, що це також політична гра. Це неприйнятно. Питання про створення білих списків для акторів із РФ – це мародерство культури на сьогодні. Так само окупанти приходять у села і забирають побутову техніку. Я вважаю, що йти назустріч ворогові та посміхатися йому – це мародерство своєї культури, – вважає В’ячеслав.

На думку актора, бойкотувати російську культуру – справа кожного.

– Треба запитувати себе. Я з 2014 року бойкотую російську культуру. Це абсолютно правильна реакція всього світу – вони побачили, наскільки кривава культура РФ. Я підтримую (бойкот. – Ред.), але не можу засудити тих, хто не бойкотує. Людина повинна сама зрозуміти, що це критерій зла, – додав В’ячеслав.

Актор поділився своїм баченням, як Україні слід ставитися до російських акторів.

Зараз дивляться

– Нам потрібно повністю від них закриватися. Білі списки – не варіант. Потрібно створити вектор будівництва власної культури. Коли вона набуде величі, і проситимуться з нами попрацювати – тоді можна буде про щось говорити. Ми завжди були для РФ другосортними, – додав артист.

Раніше В’ячеслав Довженко розповів, як веде свою війну на інформаційному фронті. Він створив проєкт, у якому з іронією розповідає про знакові місця для української історії.