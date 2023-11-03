Хореограф і військовослужбовець ЗСУ Дмитро Дікусар пояснив, як ставиться до мовного питання та чому на Сході України спілкувався з цивільними російською.
Якою мовою спілкується Дікусар
Хореограф зізнався, що в побуті здебільшого використовує українську мову, однак з побратимами може говорити й російською.
– До речі, коли я був на Сході, то спілкувався з цивільними російською і робив це навмисно. Бо в деяких людей є уявлення, що всі н**исти і б*ндерівці. Тому моя особиста мета була донести, що це не важливо, це не змінює ситуацію. Незалежно від того, якою мовою я розмовляю, я прийшов боротися з ворогом. На щастя, я володію декількома мовами. Іноді можу навіть англійською говорити, – розповів Дікусар.
Також Дікусар висловився про українців, які не хочуть переходити на державну мову.
– Коли хтось порушує мовне питання – для мене це диверсія. Якщо нас роз’єднають через мову, ми втратимо країну і людей, – сказав хореограф.
За словами Дікусара, люди повинні переходити на українську свідомо, а не через страх цькування.
– Люди потрапляють у мої категорії спражньої людини або шмата лайна, не спираючись на мову. Тому мовне питання для мене – диверсія. Я думаю, що це робиться навмисне, аби знайти причину, щоб ми всі зараз пересварилися. Звісно, ворог цьому радітиме, – підсумував хореограф.