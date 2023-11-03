Хореограф і військовослужбовець ЗСУ Дмитро Дікусар пояснив, як ставиться до мовного питання та чому на Сході України спілкувався з цивільними російською.

Якою мовою спілкується Дікусар

Хореограф зізнався, що в побуті здебільшого використовує українську мову, однак з побратимами може говорити й російською.