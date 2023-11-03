Хореограф и военнослужащий ВСУ Дмитрий Дикусар объяснил, как относится к языковому вопросу и почему на Востоке Украины общался с гражданскими на русском.

На каком языке общается Дикусар

Хореограф признался, что в быту в основном использует украинский язык, однако с побратимами может говорить и на русском.

— Кстати, когда я был на Востоке, то общался с гражданскими на русском и делал это намеренно. Потому что у некоторых людей есть представление, что все н**исты и б*ндеровцы. Поэтому моя личная цель была донести, что это неважно, это не меняет ситуацию. Независимо от того, на каком языке я разговариваю, я пришел бороться с врагом. К счастью, я владею несколькими языками. Иногда могу даже на английском говорить, — рассказал Дикусар.

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Также Дикусар высказался об украинцах, которые не хотят переходить на государственный язык.

— Когда кто-то поднимает языковой вопрос — для меня это диверсия. Если нас разъединят из-за языка, мы потеряем страну и людей, — сказал хореограф.

По словам Дикусара, люди должны переходить на украинский сознательно, а не из-за страха травли.

— Люди попадают в мои категории настоящего человека или куска дерьма, не опираясь на язык. Поэтому языковой вопрос для меня — диверсия. Я думаю, что это делается умышленно, чтобы найти причину, чтобы мы все сейчас перессорились. Конечно, враг этому будет радоваться, — подытожил хореограф.