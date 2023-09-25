Участники группы Tvorchi — Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни — объяснили, почему скрывают личную жизнь. Также они сказали, сколько тратят денег в месяц.

По словам Андрея, они и так делятся многим личным, поскольку даже музыка для них — интимный момент.

— Также рассказываем о том, как мы создаем ее, потому что весь этот процесс – это тоже очень интимно. Поэтому можно сказать, что мы многое личное рассказываем. А то, что не рассказываем — это остается за занавесом, — отметил Гуцуляк.

Не стали Андрей и Джеффри раскрывать и гонорары за корпоративы, пошутив, что не знают. Однако признались, что в месяц на жизнь тратят менее 100 тыс. грн.