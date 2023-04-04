Ведущая Нового канала Леся Никитюк призналась, что вместе с командой проекта LeМаршрутка попала под обстрел во время съемок.

— Мы с командой договорились никому этого не рассказывать, но я начальница, поэтому мне можно (улыбается). Ехали как-то из одного населенного пункта в другой и по дороге попали под обстрел. Насколько нам позже стало известно, это была Точка У. Благодаря ВСУ и Богу все остались живы, здоровы и невредимы, — вспоминает Леся Никитюк.

В феврале Леся Никитюк с командой проекта LeМаршрутка отправились на съемки новых выпусков в Харькове, Николаеве и Херсоне.

Телеведущая вспоминает, снимать приходилось между тревогами, во время опасности команда всегда спускались в укрытие.

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— Несколько раз было такое, что звучала сирена, мы ехали в укрытие в отеле, в котором остановились. Как только приезжали, тревога заканчивалась, и мы отправлялись обратно снимать. А воздушные тревоги были очень часто… Если в Telegram-группах пишут: “В Херсоне взрывы, будьте осторожны”, то, чтобы вы понимали, там взрывы постоянно. А самое удивительное, что ты привыкаешь к этому только часа через два и перестаешь дергаться. Воспринимаешь как должное, — добавляет Никитюк.