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Чують українську – тікають: Анна Трінчер про росіян на Балі

30 Січня 2024, 17:59
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Анна Трінчер
Джерело: Анна Трінчер

Співачка Анна Трінчер закликала всіх українців за кордоном розмовляти рідною мовою, щоб їх не плутали з громадянами країни-агресора.

Анна Трінчер про росіян на Балі

У середині січня Анна Трінчер вирушила на Балі, де відпочиває донині. Співачка не забуває про підписників, регулярно публікуючи контент з острова, а також спілкується з шанувальниками.

Так, хтось у неї запитав, чи багато на Балі російськомовних. Не секрет, що острів дуже облюбували громадяни країни-агресора.

Зараз дивляться

Трінчер сказав, що росіян там справді багато, проте коли вони чують українську мову – одразу ж тікають. Також вона дала пораду своїм співгромадянам.

Анна Трінчер про росіян на Балі

Фото: Анна Трінчер / Instagram

– Українці, розмовляйте українською хоча б за кордоном. На вас думають, що ви росіяни, – наголосила Анна.

Не минає відпочинок співачки без казусів. Нещодавно Трінчер показалася під крапельницею. Виявилося, що вона вже вдруге отруїлася на Балі.

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