Певица Анна Тринчер призвала всех украинцев за границей разговаривать на родном языке, чтобы их не путали с гражданами страны-агрессора.

Анна Тринчер о россиянах на Бали

В середине января Анна Тринчер отправилась на Бали, где отдыхает по сей день. Певица не забывает о подписчиках, регулярно публикуя контент с острова, а также общается с поклонниками.

Так, кто-то у нее спросил, много ли на Бали русскоговорящих. Не секрет, что остров очень облюбовали граждане страны-агрессора.

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Тринчер сказал, что россиян там действительно много, однако когда они слышат украинский язык — сразу же убегают. Также она дала совет своим согражданам.

— Украинцы, разговаривайте на украинском языке хотя бы за границей. На вас думают, что вы россияне, — подчеркнула Анна.

Не проходит отдых певицы без казусов. Недавно Тринчер показалась под капельницей. Оказалось, что она уже во второй раз отравилась на Бали.