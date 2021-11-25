Украинская певица Надя Дорофеева презентовала mood-video на трек Я твоя не первая, который вошел в трибьют альбома группы Тату.

В ролике нет декораций, эффектов, грима и танцев, в отличие от других клипов звезды. В кадре Надя сидит на полу в черном коротком платье и чувственно исполняет песню.

– В каждом кадре и в каждой строчке чувствуется, что с песней Я твоя не первая у нас произошел идеальный мэтч. Эта работа для меня нереально искренняя и настоящая. Я просто показываю вам себя, – написала Дорофеева.

В комментариях поклонники отметили, что новая работа Дорофеевой получилась очень нежной и душевной.

Как это красиво. Кавер очень душевный.

Я послушала уже раз 50. Ты дала песне новую жизнь.

Настолько нежно, чувственно! Нет танцев, мегалокаций, аж мурашки по телу побежали.

Люблю, когда Надя такая настоящая.

Ты супер! Это очень трогательно.

Я расплакалась. Как это душевно, наслаждение.

Ничего лишнего, все просто и красиво, – пишут в комментариях.

Напомним, что 5 ноября вышел трибьют альбома российской группы Тату 200 по встречной. Музыкальный подарок поклонникам группы подготовил интернет-сервис потокового аудио Spotify.

Альбом состоит из 26 каверов, которые перепели знаменитые международные артисты, группы и блогеры. Из украинских звезд в подготовке трибьюта альбома приняли участие только Надя Дорофеева, Вера Брежнева и София Ротару.