В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у викраденні автомобіля преміумкласу Hyundai Santa Fe. Як виявилося, затриманим є Володимир Андрушкевич – чоловік української співачки Вікторії Петрик.

У пресслужбі одеської поліції розповіли, що 40-річного зловмисника схопили по гарячих слідах. Чоловік хотів повернути автомобіль його власнику, але за певну винагороду.

– Під час обшуку в авто, що належить затриманому, поліцейські виявили електронні пристрої для злому транспортних засобів, травматичний пістолет, паспорт, виданий на його ім’я іноземною державою, та інші речові докази, – зазначили у пресслужбі поліції.

Приморський районний суд Одеси вже обрав запобіжний захід Володимиру Андрушкевичу – тримання під вартою з можливістю виходу під заставу 744,3 тис. грн.

До речі, для Володимира це не перший похід до суду як підозрюваного. Раніше його судили за статтею 185 КК України за крадіжку. Тоді він отримав обвинувальний вирок із випробувальним терміном. Наразі судимість погашена. Проте суд узяв до уваги цей факт.

Крім того, суд не залишив без уваги той факт, що у підозрюваного під опікою є малолітня дитина, яка потребує догляду.

Адвокат підозрюваного Артур Ростомов заявив, що розчарований ухвалою суду. За його словами, утримання під вартою – надмірна міра, а призначена застава – непідйомна. Адвокат не заперечує, що вони можуть піти за апеляцією.

Володимир Андрушкевич – чоловік української співачки Вікторії Петрик. Вперше Вікторія змусила говорити про себе в 2008 році. Тоді вона представляла Україну на дитячому Євробаченні, посівши друге місце. У 2010 році Вікторія стала переможницею Дитячої Нової хвилі 2010. Після цього вона успішно підкоряла сцену шоу Україна має талант.

Також дівчина стала найсексуальнішою учасницею Нової хвилі 2014 року.

Петрик у мережі мало публікувала фотографій із чоловіком. Однак навіть на тих рідкісних знімках вона затуляла йому обличчя. Проте вона часто показує у мережі фото малюка.