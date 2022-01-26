Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Відео Персони

Чоловіка української співачки судять за викрадення елітного авто – деталі справи

26 Січня 2022, 12:48
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Чоловіка української співачки судять за викрадення елітного авто – деталі справи
Джерело: Нацполіція

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у викраденні автомобіля преміумкласу Hyundai Santa Fe. Як виявилося, затриманим є Володимир Андрушкевич – чоловік української співачки Вікторії Петрик.

У пресслужбі одеської поліції розповіли, що 40-річного зловмисника схопили по гарячих слідах. Чоловік хотів повернути автомобіль його власнику, але за певну винагороду.

– Під час обшуку в авто, що належить затриманому, поліцейські виявили електронні пристрої для злому транспортних засобів, травматичний пістолет, паспорт, виданий на його ім’я іноземною державою, та інші речові докази, – зазначили у пресслужбі поліції.

Приморський районний суд Одеси вже обрав запобіжний захід Володимиру Андрушкевичу – тримання під вартою з можливістю виходу під заставу 744,3 тис. грн.

До речі, для Володимира це не перший похід до суду як підозрюваного. Раніше його судили за статтею 185 КК України за крадіжку. Тоді він отримав обвинувальний вирок із випробувальним терміном. Наразі судимість погашена. Проте суд узяв до уваги цей факт.

Крім того, суд не залишив без уваги той факт, що у підозрюваного під опікою є малолітня дитина, яка потребує догляду.

Адвокат підозрюваного Артур Ростомов заявив, що розчарований ухвалою суду. За його словами, утримання під вартою – надмірна міра, а призначена застава – непідйомна. Адвокат не заперечує, що вони можуть піти за апеляцією.

Володимир Андрушкевич – чоловік української співачки Вікторії Петрик. Вперше Вікторія змусила говорити про себе в 2008 році. Тоді вона представляла Україну на дитячому Євробаченні, посівши друге місце. У 2010 році Вікторія стала переможницею Дитячої Нової хвилі 2010. Після цього вона успішно підкоряла сцену шоу Україна має талант.

Також дівчина стала найсексуальнішою учасницею Нової хвилі 2014 року.

Петрик у мережі мало публікувала фотографій із чоловіком. Однак навіть на тих рідкісних знімках вона затуляла йому обличчя. Проте вона часто показує у мережі фото малюка.

Читайте також:
поліціяПогрожував убивством: поліція знайшла переслідувача Злати Огнєвіч

Джерело
Думская , Нацполіція
Теги
Нацполіція , Одеса
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь