В Одессе задержали мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля премиум-класса Hyundai Santa Fe. Как оказалось, задержанным является Владимир Андрушкевич — супруг украинской певицы Виктории Петрик.

В пресс-службе одесской полиции рассказали, что 40-летнего злоумышленника схватили по горячим следам. Мужчина хотел вернуть автомобиль его владельцу, но за определенное вознаграждение.

— При обыске в авто, принадлежащем задержанному, полицейские обнаружили электронные устройства для взлома транспортных средств, травматический пистолет, паспорт, выданный на его имя иностранным государством, и другие вещественные доказательства, — отметили в пресс-службе полиции.

Приморский районный суд Одессы уже избрал меру пресечения Владимиру Андрушкевичу — содержание под стражей с возможностью выхода под залог 744,3 тыс. грн.

Кстати, для Владимира это не первый поход в суд в качестве подозреваемого. Ранее его судили по статье 185 УК Украины за кражу. Тогда он получил обвинительный приговор с испытательным сроком. Сейчас судимость погашена. Однако суд принял во внимание этот факт.

Кроме того, суд не обошел вниманием тот факт, что у подозреваемого на попечении есть малолетний ребенок, который нуждается в уходе.

Адвокат подозреваемого Артур Ростомов заявил, что разочарован решением суда. По его словам, содержание под стражей — избыточная мера, а назначенный залог — неподъемный. Адвокат не отрицает, что они могут пойти за апелляцией.

Владимир Андрушкевич — супруг украинской певицы Виктории Петрик. Впервые Виктория заставила о себе говорить в 2008 году. Тогда она представляла Украину на детском Евровидении, заняв второе место. В 2010 году Виктория стала победительницей Детской Новой волны 2010. После этого она успешно покоряла сцену шоу Україна має талант.

Также девушка стала самой сексуальной участницей Новой волны 2014 года.

Петрик в сети мало публиковала фотографий с мужем. Однако даже на тех редких снимках она закрывала ему лицо. Однако она часто показывает в сети фото малыша.