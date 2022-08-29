Пришло время задуматься об обновлении гардероба на осенний. Речь идет не только о вещах, но и о новенькой паре трендовой обуви.

Балетки, кроссовки, ботфорты или что-то другое — чему отдать предпочтение, чтобы было удобно и стильно? Персональный стилист Анна Ткаченко рассказала Фактам ICTV, какая обувь модная осенью 2022 и с чем ее носить.

Балетки снова вернулись в моду. Наиболее популярные модели – с квадратным мысом, а также так называемые Мэри Джейн, у которых есть пряжка.

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Любительницам спортивного стиля лучше прикупить новую пару кроссовок или кед, поскольку именно эта обувь является самой удобной.

— Продолжаем их комбинировать не только с джоггерами и худи, но и вместе с платьями и классическими костюмами, — отметила Анна.

Еще один тренд осени 2022 — металлик. Серебристый финиш — топ-тренд приближающегося сезона. Кстати, касается он не только обуви.

— Такие вещи станут интересным акцентом в образе и придадут ему нарядности благодаря своему блеску, — добавила стилист.

Среди модной обуви на осень 2022 года прослеживается и платформа. Эта тенденция пошла еще от модной лихорадки за массивными туфельками в стиле куклы Bratz. Основное ее преимущество — плюс несколько сантиметров роста и непоколебимая устойчивость.

Обратите внимание на ботфорты-чулки со скошенным каблуком и квадратным носиком. Наиболее выигрышно они смотрятся в сочетании с длиной мини.

Среди модной обуви на осень 2022 — ковбойки, которые в тренде держатся уже не первый сезон.

Главная фишка — выбрать пару, которая будет не сильно облегать ногу. Тогда будет эффект карандаша в стаканчике — ножки кажутся тоненькими и хрупкими.

Жокейки или сапоги-трубы на каблуке выигрышно смотрятся с леггинсами, скини-джинсами, шортами и юбками. Для двух последних важна длина.

С мини можно поиграть, добавив игривые гетры, а в миди выстроить правильный силуэт, поскольку сапог будет прятаться за длину.

Средняя длина — до колена или по середину чашечки — может сопротивляться пропорциям, поэтому не допускайте непонятных пробелов между голенищем и началом поясного изделия.