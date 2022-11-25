Влада Литви внесе Світлану Лободу до списку персон нон ґрата через гастролі в окупованому Криму та активну концертну діяльність у Росії.

Про це повідомила прес-секретар глави литовського МЗС Пауліна Левіцкайте.

– Після консультації з нашими українськими партнерами ми додаємо співачку до списку персон нон ґрата, – заявила Левіцкайте.

Міністр культури Литви Симонас Кайріс додав, що Лобода є громадянкою України і зараз проживає в Латвії, тому, на відміну від виконавців із Росії, їй не заборонено в’їзд до країни автоматично.

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Також він назвав “незрозумілою” позицію Лободи щодо війни Росії проти України.

Зазначимо, що у листопаді та грудні Лобода мала дати чотири концерти у Литві. Зокрема, у неї були заплановані виступи у Шяуляї, Клайпеді, Паневежисі та Вільнюсі.

Джерело: BNS