Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Через гастролі в Криму і Росії: Литва внесе Лободу до списку персон нон ґрата

25 Листопада 2022, 14:09
Валентина Чорна редакторка стрічки
Светлана Лобода

Влада Литви внесе Світлану Лободу до списку персон нон ґрата через гастролі в окупованому Криму та активну концертну діяльність у Росії.

Про це повідомила прес-секретар глави литовського МЗС Пауліна Левіцкайте.

– Після консультації з нашими українськими партнерами ми додаємо співачку до списку персон нон ґрата, – заявила Левіцкайте.

Міністр культури Литви Симонас Кайріс додав, що Лобода є громадянкою України і зараз проживає в Латвії, тому, на відміну від виконавців із Росії, їй не заборонено в’їзд до країни автоматично.

Зараз дивляться

Також він назвав “незрозумілою” позицію Лободи щодо війни Росії проти України.

Зазначимо, що у листопаді та грудні Лобода мала дати чотири концерти у Литві. Зокрема, у неї були заплановані виступи у Шяуляї, Клайпеді, Паневежисі та Вільнюсі.

Читайте також:
Через гастролі в Криму і Росії: Литва внесе Лободу до списку персон нон ґратаЯ дуже винна, мені соромно: Лобода про помилки перед Україною та кар’єру в РФ

Джерело: BNS

Теги
Війна в Україні Литва Світлана Лобода
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь