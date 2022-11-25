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Персони

Из-за гастролей в России: Литва внесет Лободу в список персон нон грата

25 ноября 2022, 14:09
Валентина Чорна редактор ленты
Светлана Лобода

Власти Литвы внесут Светлану Лободу в список персон нон грата из-за активной концертной деятельности в России.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы литовского МИДа Паулина Левицкайте.

– После консультации с нашими украинскими партнерами мы добавляем певицу в список персон нон грата, – заявила Левицкайте.

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис добавил, что Лобода является гражданкой Украины и сейчас проживает в Латвии, поэтому, в отличие от исполнителей из России, ей не запрещен въезд в страну автоматически.

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Также он назвал “непонятной” позицию Лободы по поводу войны России против Украины.

Отметим, что в ноябре и декабре Лобода должна была дать четыре концерта в Литве. В частности, у нее были запланированы выступления в Шяуляе, Клайпеде, Паневежисе и Вильнюсе.

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Источник: BNS

Теги
Війна в Україні Литва Светлана Лобода
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