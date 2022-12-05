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Бив ногами і зламав ніс: п’яний путініст Григорій Лепс напав на чоловіка біля бару

5 Грудня 2022, 14:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Бив ногами і зламав ніс: п’яний путініст Григорій Лепс напав на чоловіка біля бару
Джерело: Depositphotos

Російський співак Григорій Лепс потрапив у скандал. Путініст став учасником вуличної бійки, що сталася біля одного з місцевих барів Санкт-Петербурга.

2 грудня Лепс відіграв ювілейний виступ, який, по всій видимості, вирішив відзначити. Так, на вулиці він вплутався в конфлікт із одним з відвідувачів закладу Finnegan’s, будучи вже в алкогольному сп’янінні. Про це пишуть росЗМІ.

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Разом зі своїм охоронцем музикант накинувся на чоловіка на ім’я Дмитро. Спершу Григорія намагалися утримати, проте його охоронець завдав першого удару потерпілому, після чого зірвався і путініст. Відомо, що вони зламали йому ніс, також у нього забій колінного суглоба.

Як відомо, бійка виникла через те, що відвідувач закладу відмовився грати з путіністом в нарди на $10 тис. Лепс разом із чоловіком вийшов на вулицю з’ясовувати стосунки. Чим це закінчилося – видно на відео.

Чоловік написав заяву в поліцію. Порушено кримінальну справу за умисне заподіяння легкої шкоди здоров’ю з хуліганських мотивів.

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Григорій Лепс скандал
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